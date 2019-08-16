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Ajanda da bu hafta

Ajanda da bu hafta

Çocuklar artık rahat

Yaz tatili boyunca dışarıda olmayı seven çocuklar için tasarlanmış üstün teknolojili Columbia ürünleri çocuklarınız için kuru, ferah ve eğlenceli bir yaz seçenekleri sunuyor. Columbia sandaletleriyle çocuklar ıslak zeminlerde bile yere güvenle basabilecek.

Festival sanatçıları

1-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Red Bull Music Festival İstanbul’da yer alacak sanatçılar açıklandı. Festivalde, Ata Kak’tan Ceza’ya, Linn da Quebreda’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı sahne alacak.

Mükemmel tıraş

%100 paslanmaz çelik bıçaklı tıraş makinesi Rowenta Forever Sharp’ın, bıçaklarını değiştirmenize gerek kalmadan ömür boyu süren mükemmel performansıyla ister ıslak, ister kuru kullanım sizleri bekliyor! Forever Sharp, Lithium-Ion batarya sayesinde 120 dakika kullanılabiliyor. 

Işıltılı makyajlar  

Kiko Milano, Sicilian Notes koleksiyonuyla İtalya’dan gelen saf güzelliği makyaj tutkunlarının beğenisine sunuyor. Yeni koleksiyon; dinlenmiş, ışıltılı ve canlı bir cilt görünümü sağlayan bakım ürünlerinin yanı sıra gözler ve dudakları öne çıkaran makyaj ürünlerinden oluşuyor.

Erkekler için şıklık

Hemington, erkekler için capcanlı bir stil vaat ediyor. Özel kumaşlarıyla keten gömlekler, denim ve kanvas pantolonlarla mchino şortlar koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında. 

Şehirde yolculuk 

Machka, Sonbahar-Kış 2019-20 Koleksiyonu, marka yüzü Arzum Onan’ın zamansız tasarımlarıyla buluştu. İri cepli ekose maxi palto, ekose düğme detaylı ve feminen blazer ceketler dikkat çekiyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
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