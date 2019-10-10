Ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşen Hakan Balta: 'Soranlara yapamadılar dersiniz'

Ancak Balta ailesi Türkiye’ye dönme kararı aldı. Derya Balta, dönüş nedenini ise şöyle açıkladı: "Soranlara yapamadılar döndüler dersiniz! Evet, yapamadık dönme kararı aldık. Bu kararı alırken de hiç zorlanmadık…

'BURNUMUZDA TÜTTÜ'

Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray’ımız… Ezan sesimiz… Burnumuzda tüttü..Benim insanıma, ülkeme can feda… Kendimizi hiç ait olmadığımız bir ülkeye ait hissettirmeye çalıştık. Bütün gün üstü başı kirlenmiş sokakta top oynayan çocuklarımızın hallerini özledik.

'YUVAYA DÖNÜŞ ZAMANI'

Okul, antrenman, ev ve playstation... Robot sisteminde büyümeyecek çocuklarımız. Gittiğimiz günden beri sabır ilkesiyle bekledik. Çocuklarım bizden daha çok çaba sarf ettiler, bizi de fazlasıyla gururlandılar ama mutsuzluklarını, özlemlerini hep içlerine attılar. Daha çok küçükler. Onların mutluluğu her şeyden önemli bizim için. Şimdi yuvaya dönüş zamanı. Her şeye kaldığımız yerden devam .Canım vatanım."