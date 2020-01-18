'Aile Şerefi' için buluşacaklar
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden ‘Aile Şerefi’ oyuncuları, 45 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya gelecek.
Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman, yarım asır sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin ‘Yeşilçam’a Saygı’ temalı etkinliğinde buluşacak. Filmde kullanılan araçlar, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından film görselleriyle süslenmiş şekilde etkinlik alanında yer alacak.
1976 yapımı Sadık Şendil ve Suphi Tekniker imzalı ‘Aile Şerefi’ filmi, Türk sinemasının kült filmleri arasında yerini aldı.