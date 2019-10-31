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  3. Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz sorusuna şaşırtan tepki

Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz sorusuna şaşırtan tepki

Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz sorusuna şaşırtan tepki

Komedyen Cem Yılmaz'ın 6 yıl önce boşandığı oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu'ya, "Cem Yılmaz ile bir çocuk daha yapacağınız iddiası doğru mu?" sorusu soruldu.

Soru karşısında önce şaşıran Ahu Yağtu, sonra güldü ve bir şey söylemedi. Çift boşanalı 6 yıl oldu. Ancak araları son derece iyi. Yazları tatile çıkıyor, sık sık bir araya geliyorlar.

Ahu Yağtu’nun 2 ay önce yakın bir dostuna şöyle söylediği de biliniyor: “Cem harika bir baba ve hayat arkadaşı. Ömrümün sonuna kadar yanımda olmasını isteyeceğim kişi.” (Posta)

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