Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz sorusuna şaşırtan tepki

Soru karşısında önce şaşıran Ahu Yağtu, sonra güldü ve bir şey söylemedi. Çift boşanalı 6 yıl oldu. Ancak araları son derece iyi. Yazları tatile çıkıyor, sık sık bir araya geliyorlar.

Ahu Yağtu’nun 2 ay önce yakın bir dostuna şöyle söylediği de biliniyor: “Cem harika bir baba ve hayat arkadaşı. Ömrümün sonuna kadar yanımda olmasını isteyeceğim kişi.” (Posta)