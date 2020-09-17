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17 Eylül 2020 Perşembe 12:00 | Son Güncelleme:

Ahu Yağtu: Zor bir süreçten geçiyoruz

Ahu Yağtu: Zor bir süreçten geçiyoruz

Son olarak Kadın dizisinde Pırıl karakterine hayat veren oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün oğlu Kemal ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yağtu, "Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Bir süredir kameralardan uzak olan oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün oğlu Kemal ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışverişe çıkan anne-oğul, yaklaşan soğuk havalar öncesinde yeni sezon ürünleri inceledi. Neşesi bir hayli yerinde olan Yağtu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Ahu Yağtu, "Uzun süredir yoktum. Gerçekten sizleri de özlemişim. Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın bu kadar hızla devam ederken sizler de her gün dışarıdasınız ve kendinize lütfen çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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