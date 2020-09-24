En son Kadın dizisinde oynadığı Pırıl karakteriyle ekranlara gelen Ahu Yağtu, ilk önce modellik yapmaya başladı ve bu şekilde tanındı. Daha sonra moda editörlüğü ve stil danışmanlığı da yapan Ahu Yağtu zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Ahu Yağtu tbt günü için çok eskilere gitti.

Ahu Yağtu, şu sıralar ekranlarda görünmüyor. Yeni bir projesi var mı hayranları merakta ancak bilinen bir projede ismi henüz geçmiyor.

Güzel oyuncu, bilindiği gibi her perşembe sosyal medyada yapılan tbt gününe katıldı. Instagram sayfasından 1990’larda çekilen bir fotoğrafını paylaştı oyuncu. 1978 doğumlu olan Ahu Yağtu, muhtemelen lise yıllarındaki bir fotoğrafına yaptığı yorumla dikkatleri çekti.

Kampta olduklarını anlatan oyuncu, eşofman takımı ve kolundaki o zamanın meşhur saatini işaret ederek yıllar önceki halini de takipçileriyle paylaştı.

Yine kamptayız. 90’lar stilinin hakkini veren, şimdilerde de sıkça gördüğümüz eşofman takımım ve swatch saatimle huzurlarınızdayım. Kampta da ders yapılır mıymış efendim demeyin, yapanlar var işte Değil mi?