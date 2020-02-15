Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ahu Yağtu: Kötü rollerle oyunculuğumu gösteririm

Ahu Yağtu: Kötü rollerle oyunculuğumu gösteririm

Ahu Yağtu: Kötü rollerle oyunculuğumu gösteririm

Geçen ay final yapan ‘Kadın’ dizisinde Pırıl karakterini oynayan Ahu Yağtu, kötü rollerde oynamayı daha çok sevdiğini anlattı.

Oyuncu, kötü kadın rollerinin akılda kalıcı olduğunu söyledi. “Ben kötü karakteri oynamaya devam etmeyi çok isterim, çünkü çok zevkli” diye konuşan Ahu Yağtu, hayatta yapmayacağı şeyleri o karakterde yapabildiğini de sözlerine ekledi. Güzel oyuncu, ayrıca bu kötü karakterler sayesinde oyunculuğunu daha iyi gösterebildiğini de dile getirdi. 


Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Şahan Gökbakar'dan eşine 800 bin TL'lik hediye
Can Yaman'a bir şok daha!
<p>Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elan

´Matematik Şampiyonu´ Elanur Bilim İnsanı Olmak İstiyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

50 saattir devam ediyor: Söndürülemiyor!

Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladı! AP fotoğrafı dünyaya böyle geçti