Ahu Yağtu: Kötü rollerle oyunculuğumu gösteririm

Oyuncu, kötü kadın rollerinin akılda kalıcı olduğunu söyledi. “Ben kötü karakteri oynamaya devam etmeyi çok isterim, çünkü çok zevkli” diye konuşan Ahu Yağtu, hayatta yapmayacağı şeyleri o karakterde yapabildiğini de sözlerine ekledi. Güzel oyuncu, ayrıca bu kötü karakterler sayesinde oyunculuğunu daha iyi gösterebildiğini de dile getirdi.