Ahu Yağtu: Kötü rollerle oyunculuğumu gösteririm
Geçen ay final yapan ‘Kadın’ dizisinde Pırıl karakterini oynayan Ahu Yağtu, kötü rollerde oynamayı daha çok sevdiğini anlattı.
Oyuncu, kötü kadın rollerinin akılda kalıcı olduğunu söyledi. “Ben kötü karakteri oynamaya devam etmeyi çok isterim, çünkü çok zevkli” diye konuşan Ahu Yağtu, hayatta yapmayacağı şeyleri o karakterde yapabildiğini de sözlerine ekledi. Güzel oyuncu, ayrıca bu kötü karakterler sayesinde oyunculuğunu daha iyi gösterebildiğini de dile getirdi.