Ahu Yağtu 11 yıl önceki halini takipçileri ile paylaştı

En son Kadın dizisinde Pırıl karakterini canlandıran, pandemi öncesinde de tiyatro çalışmaları ile dikkat çeken Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından 2009 yılında New York’ta çekilen fotoğrafını paylaştı.

Takipçileri, oyuncunun cool haline dikkat çekti ve 11 yıl içinde hiç değişmediğine ve çok güzel yaş almakta olduğunu yazdı..

İşte Ahu Yağtu'nun o pozları: