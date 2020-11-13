13 Kasım 2020 Cuma 16:19 | Son Güncelleme:
Ahu Yağtu 11 yıl önceki halini takipçileri ile paylaştı
Ünlü oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ilgi görmeye ve beğeni toplamaya devam ediyor. Ahu Yağtu, takipçilerini 11 yıl önceye götürdü. Ahu Yağtu 11 yıl önceki halini takipçileri ile paylaştı...
En son Kadın dizisinde Pırıl karakterini canlandıran, pandemi öncesinde de tiyatro çalışmaları ile dikkat çeken Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından 2009 yılında New York’ta çekilen fotoğrafını paylaştı.
Takipçileri, oyuncunun cool haline dikkat çekti ve 11 yıl içinde hiç değişmediğine ve çok güzel yaş almakta olduğunu yazdı..