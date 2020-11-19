Ahsen Eroğlu koronaya yakalandı Menajerimi Ara'nın senaryosu değişti

Dizinin setinden ilk koronavirüse yakalanan isim usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu olmuştu. Oyuncu, hayranlarının endişelerini giderecek bir açıklama yapıp durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Pazar günü ise dizinin yeni bölümü yayınlandı, Ay Yapım bir hafta ara verildiğini açıklamıştı. Medyada Ahsen Eroğlu, Bedir Bedir ve Deniz Can Aktaş’ın da koronaya yakalandıkları haberleri dolaşmaya başlamış ama netleşmemişti.

Geçtiğimiz gün Deniz Can Aktaş’ın koronaya yakalandığı ve karantinada olduğu, hatta sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın da test yaptırdığı, negatif çıktığı ve 3 gün sonra yeniden test yapılacağı öğrenilmişti.

Ahsen Eroğlu ile ilgili durum henüz netleşmemişti. Fakat dün Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Eroğlu’nun koronavirüse yakalandığı haberiyle birlikte oyuncunun durumunu doğrulayan bir bilgiyi paylaştı.

Dizinin kilit karakterleri arasında yer alan Ahsen Eroğlu hastalanınca, ister istemez senaryoda da değişikliğe gidildi. Zira Dicle karakteri, neredeyse hemen her sahnede yer alıyor. Dolayısıyla bir şekilde onu mantıklı bir nedenle uzaklaştırma yoluna gidildi.

Senaryoda Dicle’nin Feris tarafından kovulduğu ve yerine Ayşe Köksal’ın oynayacağı yeni bir asistan kızın geleceği öğrenildi. Verilen bilgiye göre, Ahsen Eroğlu iyileştiğinde senaryo yeniden değiştirilerek Dicle diziye dönecek…