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  3. Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum

Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum

Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, meslektaşı Farah Zeynep Abdullah ile uzun soluklu ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Şungar, Abdullah'ın ayrılıktan kısa bir süre sonra Doğu Demirkol'la yeni bir aşka yelken açması hakkında konuştu.

Ahmet Rıfat Şungar'la iki yıllık ilişkisini noktalayan Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar'a, bu sürpriz aşk soruldu. "Şimdi onların güzel bir ilişkisi var. İnsanların mutluluğu üzerine konuşmak istemiyorum" diyen Şungar, herkese aşk diledi.

ROL ARKADAŞINA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde Ahmet Rıfat Şungar, rol gereği sevgilisine Doğu Demirkol'a kaptırmıştı. Filmdeki o sahne böylece gerçek oldu.


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Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
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