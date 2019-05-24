Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0897
  • 6,8136
  • 251.077
  • 85.400
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ahmet Kural'ın yeni imajın hayranları tarafından Ayhan Işık'a benzetildi

Ahmet Kural'ın yeni imajın hayranları tarafından Ayhan Işık'a benzetildi

Ahmet Kural'ın yeni imajın hayranları tarafından Ayhan Işık'a benzetildi

Oyuncu Ahmet Kural, sosyal medyadan yeni imajını paylaştı. Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ahmet Kural sosyal medyada oldukça aktif. Gündelik hayatından sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti.

Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yeni imajının fotoğrafını yayınladı. Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.

YENİ İMAJIYLA TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ahmet Kural sosyal medyadan yeni imajını paylaştı. Ahmet Kural yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.

AYHAN IŞIK'A BENZETİLDİ

Geçtiğimiz ay açılan dava sonrası 16 ay 20 gün hapis cezası alan Kural hayatına devam ediyor. Sosyal medyada gündelik hayatından sık sık paylaşımlar yapan Kural yeni imajıyla dikkat çekti. Kural bıyıklı halini hesabından paylaşıp "Geçici imaj" notunu düştü.

Şu sıralar film çekimlerine devam eden Kural'ın bu imajının film için olduğu düşünülüyor.

Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezan Aksun'un oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Emre Karayel yaşadıklarından ders çıkardı, ev aldı!
Ramazan ayında mide problemlerinin önüne nasıl geçilebilir? <br> Gastrit ve reflüye karşı nasıl ö

Gastriti veya Reflüsü Olanlar Ramazanda Nelere Dikkat Etmeli?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur?

Pentagon'dan 'UFO' itirafı