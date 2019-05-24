Ahmet Kural'ın yeni imajın hayranları tarafından Ayhan Işık'a benzetildi

Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yeni imajının fotoğrafını yayınladı. Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.

YENİ İMAJIYLA TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ahmet Kural sosyal medyadan yeni imajını paylaştı. Ahmet Kural yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.

AYHAN IŞIK'A BENZETİLDİ

Geçtiğimiz ay açılan dava sonrası 16 ay 20 gün hapis cezası alan Kural hayatına devam ediyor. Sosyal medyada gündelik hayatından sık sık paylaşımlar yapan Kural yeni imajıyla dikkat çekti. Kural bıyıklı halini hesabından paylaşıp "Geçici imaj" notunu düştü.

Şu sıralar film çekimlerine devam eden Kural'ın bu imajının film için olduğu düşünülüyor.

Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.