Ahmet Kural'ın yeni aşkı kim? Ahmet Kural yeni sevgilisi ile görüntülendi!

Ahmet Kural'ın yeni aşkı kim? merak edilmeye başladı. Popçu Sıla ile olan dava süreciyle gündemden düşmeyen oyuncu Ahmet Kural, dün akşam Kadıköy’de bir mekânda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması yeni sevgilisinin kim olduğuna dair merak uyandırdı..

Popçu Sıla ile olan dava süreciyle gündemden düşmeyen Ahmet Kural, dün akşam Kadıköy’de bir mekânda eğlendi.Mekân çıkışı bir hayli keyifli olan Ahmet Kural, gizemli bir kadın arkadaşıyla samimi görüntülendi.Genç kadının Ahmet Kural’a sarılması ve Kural’ın da gizemli arkadaşının belini tutması dikkat çekti. Ahmet Kural daha sonra genç kadını öptü ve aracına bindirdi. (Uçankuş)