Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti! Eski halinden eser yok

Son dönemde eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan ve gündemden düşmeyen Ahmet Kural, yeni filmi Baba Parası için kilo aldı. Kural'ın hayranları Instagram'dan paylaşılan bu fotoğrafı görünce şok oldu..

Sıla ile mahkemelerinde 16 ay 20 gün hapis cezası alan ve bu cezası ertelenen Ahmet Kural yeni filmi için hazırlıklara başladı. Kural, yeni filmi Baba Parası için kilo aldı. Ünlü oyuncunun göbekli halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi..

KASLI HALİNDEN ESER YOK

Filmlerinde kılıktan kılığa giren ve girdiği her rolün hakkını veren başarılı oyuncu bu kez şaşırttı. Bir önceki filmi Ailecek Şaşkınız'daki rolü için spor yapan ve karın kaslarıyla dikkat çeken Kural, bu defa tam tersi bir imaja büründü.

TÜPÇÜ FİKRET ROLÜNÜ HATIRLATTI

Baba Parası'ndaki rolü için göbeği salan Kural, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarına şok yaşattı. Kural'ın son hali Düğün Dernek filmindeki Tüpçü Fikret karakterini hatırlattı. (Kaynak: Haberler.com)