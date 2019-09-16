Ahmet Kural'ın sevgilisi kimdir? Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik kaç yaşında?

Ahmet Kural ve sevgilisi merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. Ahmet Kural’ı sevgilisi kimdir? Geçtiğimiz günlerde avukat Çağla Gizem Çelik'le aşk yaşayan Ahmet Kural, evlilik için ilk adımı attığı magazin gündeminde yer alıyordu. İşte ünlü isim Ahmet Kural ve sevgilisi ile ilgili merak edilenler…

AHMET KURAL’IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Çağla Gizem Çelik, 1990 yılında doğdu. Maltepe Üniversitesi’nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Çelik’in avukat olduğu öğrenildi. Üç aydır birlikte olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Çelik çifti arasında 7 yaş var fark.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu.

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.