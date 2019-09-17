Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e bakışları sosyal medyaya damga vurdu

Çağla Gizem Çelik, Baba Parası filminin çekimleri nedeniyle zamanının tamamı sette geçiren Ahmet Kural'ı ziyaret etti. Kural da sevgilisinin ziyaretiyle keyifli bir mola verme fırsatı buldu.

BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ!

Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve yönetmen Selçuk Aydemir'in aralarında bulunduğu ekiple sohbet eden Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural mutluluk tablosu sergiledi. Kural'ın bakışlarını sevgilisinden alamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e bakışları, eski sevgilisi Sıla'ya olan bakışlarını hatırlattı.