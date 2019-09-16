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  3. Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı" Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Oyuncu Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in evli olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak jet bir açıklama geldi.

Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde biten Ahmet Kural, bir süredir avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor. Ancak avukat Çağla Gizem Çelik’in, eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi.

JET YALANLAMA

2.Sayfa’da yer alan habere göre; İddiaların yayılması üzerine taraflardan jet bir açıklama geldi ve bu iddiaları yalanladılar. Çelik'in eşinden geçen yıl kasım ayında boşandığı öğrenildi. Ahmet Kural’ın menajeri konuyla ilgili olarak, "Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır." açıklamasını yaptı.

Öte yandan avukat Çağla Gizem'in, Sıla ile davasında Ahmet Kural’ın avukatlığını da yaptığı öğrenildi.

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