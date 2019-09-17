Ahmet Kural'ın ardından Sıla ve Hazer Amani evleniyor iddiası!

Oyuncu Ahmet Kural 5 aydır aşk yaşadığı Avukat Çağla Gizem Çelik ile evlilik kararı almıştı. Ancak sevgilisinin evli olduğu iddia edilmişti. Çağla Gizem Çelik’in 20 Kasım 2018’de boşandığı ortaya çıktı.

NİKAHTAN ÖNCE İTALYA TURU

Posta'nın haberine göre; Ahmet Kural’dan olaylı bir şekilde ayrılan Sıla da şef sevgilisi Hazer Amani ile evlenmeyi planlıyor. Çift, nikahtan önce İtalya turuna çıktı.

SILA ŞEF SEVGİLİSİ YÜZÜNDEN 4 KİLO ALDI

Tatilde Hazer Amani’nin danışmanlık yapacağı bir restoranın mönüsü için de çalışacaklar. Ünlü mekanları gezip lezzetler tadacak ve notlar alacaklar. Sıla şef sevgilisi yüzünden 4 kilo almıştı.