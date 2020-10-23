Ahmet Kural'dan ilginç imaj! Hayranları şaştı kaldı

Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.

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Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı. Takipçilerinin kimi beğenirken, kimi de "Olmamış reis be" yorumunda bulundu.