23 Ekim 2020 Cuma 17:06 | Son Güncelleme:
Ahmet Kural'dan ilginç imaj! Hayranları şaştı kaldı
Oyuncu Ahmet Kural, Avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilişkisine tam gaz devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Kural, yeni imajıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.
Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.
İLGİNÇ İMAJ
Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı. Takipçilerinin kimi beğenirken, kimi de "Olmamış reis be" yorumunda bulundu.