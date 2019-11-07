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  3. Ahmet Kural'dan ayrılık iddialarına şaşırtan yanıt: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?

Ahmet Kural'dan ayrılık iddialarına şaşırtan yanıt: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?

Ahmet Kural'dan ayrılık iddialarına şaşırtan yanıt: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız"

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik'in ayrıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Instagram'da takibi de bıraktıkları görülen çiftten Kural, konuya açıklık getirdi.

Ahmet Kural, Sıla'yla olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandırdıktan sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le aşk yaşamaya başlamıştı. 6 aydır birlikte olan çift, ilk kez 'Baba Parası' filminin galasında el ele kamera karşısına çıkmıştı.

AYRILDILAR MI?

Son olarak çiftin ilişkilerine son verdiği iddia edildi. Instagram'da da birbirlerini sildikleri görülen çift, kafaları karıştırdı. Konuya hemen açıklık getiren Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.


Ahmet Kural: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?
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