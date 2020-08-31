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  3. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde olduğu Düğün Dernek 3 filminin çekimlerine korona engeli
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:55 | Son Güncelleme:

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde olduğu Düğün Dernek 3 filminin çekimlerine korona engeli

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde olduğu Düğün Dernek 3 filminin çekimlerine korona engeli

Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Selçuk Aydemir imzalı ‘Düğün Dernek 3' filminin çekimleri ertelendi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerinde olduğu ve önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanan Düğün Dernek 3 filminin çekimleri, pandemi nedeniyle ileri tarihe alındı. Riskin devam etmesi nedeniyle ekip çekim tarihini Mayıs 2021 olarak belirledi. 

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