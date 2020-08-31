Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde olduğu Düğün Dernek 3 filminin çekimlerine korona engeli

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerinde olduğu ve önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanan Düğün Dernek 3 filminin çekimleri, pandemi nedeniyle ileri tarihe alındı. Riskin devam etmesi nedeniyle ekip çekim tarihini Mayıs 2021 olarak belirledi.