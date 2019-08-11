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  3. Ahmet Kural, Sıla'yla olay yaşadığı evden taşınıyor

Ahmet Kural, Sıla'yla olay yaşadığı evden taşınıyor

Ahmet Kural, Sıla'yla olay yaşadığı evden taşınıyor

Eski sevgilisi Sıla'yla şiddet olayı yaşayan ve bir süredir mahkemelik olan Ahmet Kural, olaylı evden taşınmak için bir süredir arayıştaydı. Kural, sonunda aradığı evi buldu.

Sıla, sevgili olduğu dönemde Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve çift mahkemelik olmuştu. Kural, bir süredir olayın yaşandığı evde oturmak istemediğini belirtmiş ve yeni ev arayışına girmişti. Uzun bir arayışın ardından oyuncu, aradığı evi buldu.

10 LİRA KİRA VERECEK

Ahmet Kural, Sarıyer sırtlarındaki bir siteden ev kiraladı. Boğaz manzaralı eve ayda 10 bin TL kira verecek olan Kural, dekorasyon için alışveriş yapmaya da başladı.

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