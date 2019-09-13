Ahmet Kural ile ilgili bomba iddia! Nikah masasına oturacak

Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelen Ahmet Kural ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARI EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Eylem İpek Şafak, Ahmet Kural ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İpek, Ahmet Kural'ın 3 aydır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleneceklerini söyledi.

Sunucu, evlilikle ilgili gelişmenin Çelik tarafından aktarıldığını ifade etti. Aileleri tanışan çift önümüzdeki yılın ilk ayları evlenmeyi düşündükleri ortaya çıktı.