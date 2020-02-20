Ahmet Kural geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez konuştu!

Oyuncu Ahmet Kural, dün akşam İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya karıştı. Aracını alkollü kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu söylenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu.

"EHLİYET BENDE"

Kaza sonrası Çengelköy Polis Merkezi'ne getirilen Kural, işlemlerin ardından arkadaşlarıyla taksiye binerek evine gitti. Gece saatlerinde evinin otoparkında görüntülenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu. Uçankuş muhabirine konuşan Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberler için "Sıkıntı yok, ehliyetim bende" dedi. Alkollü araç kullandığı için kazaya sebebiyet verdiği konuşulan oyuncu bu soruları yanıtsız bırakarak evine girdi.