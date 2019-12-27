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  3. Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in yanında pot kırdı!

Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in yanında pot kırdı!

Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in yanında pot kırdı!

Oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, bir yılbaşı etkinliğine el ele katıldı. Kural, evlilik sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ahmet Kural, yeni yıldan sağlık ve huzur beklediğini dile getirdi. '2020'de evlilik var mı?' sorularına ise Kural'dan şaşırtan bir yanıt geldi. Kural yeni yılda evlilik olmayacağını dile getirdi. Çağla Gizem Çelik ise soruya herhangi bir yanıt vermedi. Kural'ın bu yanıtı, kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.


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