Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet' filmi vizyonda

Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata’nın üstlendiği filmin Kanyon AVM’deki galasına oyuncular, yapımcısı ve çok sayıda izleyici katıldı. Koronavirüsün tavan yaptığı bir dönemde oyuncular fotoğraf çekimi esnasında sosyal mesafe ve maskeyi unuttu.

244 sinemada vizyona giren filmin galasına oyuncular tam kadro katıldı.

‘İki Gözüm Ahmet’ adlı sinema filminin başrol oyuncusu Aleyna Solaker, çok heyecanlı olduğunu ve sabırsızlıkla gösterime girmesini beklediğini söyledi. Filmin diğer oyuncularından Ekin Akkaş, “Bu film hep nedense yasaklarla gündeme geldi. Gönül isterdi ki bunlar olmasın, gönül isterdi ki zamanında çıksaydı. Bu filmin yapımcıları filmi Gülten Kaya’ya hibe ettiler. ‘Bu filmin bütün gelirini size verelim’ dediler. Ama kabul etmedi, biz oynayanlar olarak çok üzüldük. Bugün onu da burada görmek isterdik” dedi. 6 milyon TL bütçeyle çekilen film, Avrupa’dan sonra Türkiye’de izleyiciyle buluştu.