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  3. Ağrı'da tarihi defile! İshak Paşa'da moda şovu
29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:49 | Son Güncelleme:

Ağrı'da tarihi defile! İshak Paşa'da moda şovu

Ağrı'da tarihi defile! İshak Paşa'da moda şovu

İshak Paşa Sarayı, podyuma dönüştü. Deniz Akkaya ve Şevval Şahin gibi mankenler, tarihi kalıntılar arasında moda gösterisine imza attı.

Lale Devri’nin son anıtsal yapısı olan İshak Paşa Sarayı, unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Deniz Akkaya, Şevval Şahin, Simay Raimoğlu ve Demet Şener’in aralarında bulunduğu mankenler, Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 kış kreasyonunu tarihi kalıntılar arasında tanıttı. Ağrı Dağı’nın ihtişamlı görüntüsünden etkilendiklerini söyleyen mankenler, farklı bir deneyim yaşadı. Deniz Akkaya, “İnsanın tüyleri diken diken oluyor” dedi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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