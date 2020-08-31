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  3. Ağrı Dağı'nda pembe halıda yürüdüler
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:59 | Son Güncelleme:

Ağrı Dağı'nda pembe halıda yürüdüler

Ağrı Dağı'nda pembe halıda yürüdüler

Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesi üç gün Ağrı Dağı'nda gerçekleşti.

Demet Şener Küpeli ve Deniz Akkaya’nın aralarında olduğu ilk bölümün ardından, 2 bin 200 rakımlı Meşar Köyü’nde Ağrı Dağı manzarası eşliğinde bir tarlada devam eden çekimlere Wilma Elles ve Didem Soydan da dahil oldu. Çalışmada eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu ve Pınar Tartan da yer aldı. 

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