Ağır Romantik, bu akşam izleyici ile buluşacak. Son dönemin popüler oyuncularının yer aldığı film televizyonda ilk kez Show Tv ekranlarında olacak. Deniz Denizciler hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu fil.m gösterime girdiği tarihte izleyenlerden büyük not aldı. Ağır Romantik oyuncuları kimler? Ağır Romantik konusu nedir, nerede çekildi? Filmi hiç izlemeyenler için detaylar...

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI KİMLER?

Tuvana Türkay

Onur Tuna

Sermiyan Midyat

Altan Erkekli

Durul Bazan

Semra Dinçer

AĞIR ROMANTİK KONUSU NEDİR?

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta, Kerem Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin Yapımcısı Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva, yönetmen ve senarist Deniz Denizciler ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, akşamın en işlek saati 21.30' da Nişantaşı'nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi