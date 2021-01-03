Ağır Romantik filminde söylenen Seni Yazdım Kalbime şarkısı kimin, sözleri kime ait?
Başrollerini Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı Ağır Romantik filmi 3 Ocak Pazar günü Show Tv'de izleyici karşısına çıktı. Filmde söylenen Seni Yazdım Kalbime şarkısı ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Seni Yazdım Kalbime şarkısı kime ait?
3 Ocak Pazar akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Ağır Romantik filmi ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın paylaştığı filmde Seni Yazdım Kalbime şarkısı söylendi. İzleyiciler de Seni Yazdım Kalbime şarkısının kime ait olduğunu araştıramaya başladı.
SENİ YAZDIM KALBİME ŞARKI SÖZLERİ KİME AİT?
Seni Yazdım Kalbime şarkı sözleri Hasan Bağlan'a aittir. Şarkının düzenlemesi ve müziği ise Burhan Bayar tarafından yapılmıştır. Seni Yazdım Kalbime şarkısı Müslüm Gürses tarafından söylenmiştir. İşte şarkının sözleri...
SENİ YAZDIM KALBİME ŞARKI SÖZLERİ
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsen seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsen seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
Böyle bir âşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonrada
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
Böyle bir âşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonrada
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
Nasıl sevgiymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla seni yazdım kalbime
Nasıl sevgiymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla seni yazdım kalbime
Böyle bir âşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonrada
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
Böyle bir âşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonrada