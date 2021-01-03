Ağır Romantik filminde söylenen Seni Yazdım Kalbime şarkısı kimin, sözleri kime ait?

3 Ocak Pazar akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Ağır Romantik filmi ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın paylaştığı filmde Seni Yazdım Kalbime şarkısı söylendi. İzleyiciler de Seni Yazdım Kalbime şarkısının kime ait olduğunu araştıramaya başladı.

SENİ YAZDIM KALBİME ŞARKI SÖZLERİ KİME AİT?

Seni Yazdım Kalbime şarkı sözleri Hasan Bağlan'a aittir. Şarkının düzenlemesi ve müziği ise Burhan Bayar tarafından yapılmıştır. Seni Yazdım Kalbime şarkısı Müslüm Gürses tarafından söylenmiştir. İşte şarkının sözleri...

SENİ YAZDIM KALBİME ŞARKI SÖZLERİ

Solmadan gel artık aşkımın gülü

Olsa da konuşsa kalbimin dili

Küçücük dünyamda bir bilsen seni

Görünmez yazıyla yazdım kalbime

Solmadan gel artık aşkımın gülü

Olsa da konuşsa kalbimin dili

Küçücük dünyamda bir bilsen seni

Görünmez yazıyla yazdım kalbime

Böyle bir âşk görülmemiş dünyada

Ne geçmişte ne de bundan sonrada

Arasalar bulamazlar rüyada

Göremezler seni yazdım kalbime

Böyle bir âşk görülmemiş dünyada

Ne geçmişte ne de bundan sonrada

Arasalar bulamazlar rüyada

Göremezler seni yazdım kalbime

Nasıl sevgiymiş görün de bakın

Sevgilim seninle buluşmam yakın

Unuttum desem de inanma sakın

Anılarla seni yazdım kalbime

Nasıl sevgiymiş görün de bakın

Sevgilim seninle buluşmam yakın

Unuttum desem de inanma sakın

Anılarla seni yazdım kalbime

Böyle bir âşk görülmemiş dünyada

Ne geçmişte ne de bundan sonrada

Arasalar bulamazlar rüyada

Göremezler seni yazdım kalbime

Böyle bir âşk görülmemiş dünyada

Ne geçmişte ne de bundan sonrada