Afrika'da can suyu oldu

Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Ünlü şarkıcı, Deniz Feneri Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dünya Yetimler Günü iftar yemeğinde 100 yetim çocukla bir araya geldi. Derneğin Zeytinburnu’ndaki merkezinde düzenlenen organizasyonda Tilbe, çocuklara bayram harçlığı ve hediye paketleri verdi. Keyifli geçen sohbet sonrasında sanatçı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

AFRİKA SUSUZ KALMASIN

Ramazan ayının ilk günlerinde Afrika’da susuzluk çeken Somali ve Gana’da anne babasının adını taşıyan “Ali ve Altun Tilbe Hayratı” adında iki su kuyusu açtıran Yıldız, aynı bölge için iki kuyu sözü daha verdi. Şarkıcı "Afrika’da kuraklık yaşayan diğer ülkelerde de kuyusu açtırmaya gücüm yettiğince devam edeceğim" dedi.