Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü pozları çok konuşuldu!

Son olarak Kardeş Çocukları dizisiyle ekranlarda boy gösteren genç oyuncu Afra Saraçoğlu, 22 yaşına bastı. Doğum gününü kutladığı anları Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, paylaşımına "Hoş geldin 22 yaş. Umutla gel” notunu düştü.

ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da sosyal medya hesabından gülümseten paylaşımlara imza attı.

İkilinin sevimli halleri hayranlarını adeta mest etti. Sosyal medyada ikilinin birbirlerine ne kadar çok yakıştığına dair pek çok yorum yapıldı.