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  3. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü pozları çok konuşuldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü pozları çok konuşuldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü pozları çok konuşuldu!

Oyuncu Afra Saraçoğlu, dün akşam 22. yaş gününü kutladı. Doğum gününde çekilen kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Saraçoğlu, dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Kardeş Çocukları dizisiyle ekranlarda boy gösteren genç oyuncu Afra Saraçoğlu, 22 yaşına bastı. Doğum gününü kutladığı anları Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, paylaşımına "Hoş geldin 22 yaş. Umutla gel” notunu düştü.

ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da sosyal medya hesabından gülümseten paylaşımlara imza attı.

İkilinin sevimli halleri hayranlarını adeta mest etti. Sosyal medyada ikilinin birbirlerine ne kadar çok yakıştığına dair pek çok yorum yapıldı.


Afra Saraçoğlu 22 oldu, doğum günü kareleri çok konuşuldu!
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