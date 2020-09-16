Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan romantik kutlama: Güzel iki yıl geçirdik

Oyuncu Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkilerinin ikinci yılını önceki akşam Yeniköy'deki bir balıkçıda kutladı. Baş başa Boğaz'a karşı romantik bir akşam yemeği yiyen çift, çıkışta objektiflere poz verdi.

"GÜZEL İKİ YIL GEÇİRDİK"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Afra Saraçoğlu, mutlu olduklarını dile getirdi. Saraçoğlu, "Güzel iki yıl geçirdik. Romantik bir yemek yiyerek kutladık" şeklinde konuştu.

Rol arkadaşları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sağlıklarının yerinde olduğunu söyleyen Mert Yazıcıoğlu, "Negatif sonuçları şu an. Vallahi herkes sağlıklı olsun istiyorum" ifadelerini kullandı. Dijital bir platformda yayınlanan dizinin ikinci sezon çekimleri sırasında sette yapılan koronavirüs testinde Boz ve Aka'nın test sonuçları pozitif çıkmıştı.