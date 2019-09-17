Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan 1. yıl kutlaması

Oyuncu Afra Saraçoğlu, aynı filmde rol aldığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Ünlü çift, birlikteliklerinin 1. yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Afra Saraçoğlu, sevgilisiyle paylaştığı kareye, "1. yılımız kutlu olsun sevgilim. Uzun yıllar böyle beraber gülelim" notunu düştü. Mert Yazıcıoğlu ise Saraçoğlu ile bu pozuna, "İyi ki varsın" mesajını yazdı. Çiftin paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.