16 Aralık 2020 Çarşamba 12:58 | Son Güncelleme:
Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'dan sonra Selin Şekerci de Yeşilçam'da!
BluTv'de yayınlanacak Yeşilçam dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yeşilçam dizisinin kadrosunda başarılı oyuncu Selin Şekerci dahil oldu. Şekerci'nin dizide şarkı söyleyeceği sahneler olacağı öğrenildi. Yeşilçam dizisi 1960 yıllarının Türkiye'sinde geçecek.
BluTv’nin yeni projesi Yeşilçam’ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu’ndan sonra Selin Şekerci kadroya dahil edildi. 2021 yılında izleyici karşısına çıkacak dizide oynayacak Selin Şekerci’nin şarkı söyleyeceği sahneler olacağı öğrenildi.
Şekerci son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde Şirin karakterine hayat vermişti. Başrollerini Çağatay Ulusoy’un üstlendiği Yeşilçam dizisi 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesini ele alacak.