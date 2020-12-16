  • $7,7796
  • 9,4967
  • 465.734
  • 1406.18
  • Haberler
  • Magazin
  • Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'dan sonra Selin Şekerci de Yeşilçam'da!
16 Aralık 2020 Çarşamba 12:58 | Son Güncelleme:

Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'dan sonra Selin Şekerci de Yeşilçam'da!

Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'dan sonra Selin Şekerci de Yeşilçam'da!

BluTv'de yayınlanacak Yeşilçam dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yeşilçam dizisinin kadrosunda başarılı oyuncu Selin Şekerci dahil oldu. Şekerci'nin dizide şarkı söyleyeceği sahneler olacağı öğrenildi. Yeşilçam dizisi 1960 yıllarının Türkiye'sinde geçecek.

BluTv’nin yeni projesi Yeşilçam’ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu’ndan sonra Selin Şekerci kadroya dahil edildi. 2021 yılında izleyici karşısına çıkacak dizide oynayacak Selin Şekerci’nin şarkı söyleyeceği sahneler olacağı öğrenildi.

Şekerci son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde Şirin karakterine hayat vermişti. Başrollerini Çağatay Ulusoy’un üstlendiği Yeşilçam dizisi 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesini ele alacak. 

<p>Çin'in Wuhan kentinde başlayan dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid 19 salgınıyla yılı ka

2020'de neler oldu?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çıngıraklı yılanın kuyruğunun içinde bakın ne var

Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.