Ünlü Oyuncu Çağlar Ertuğrul, son olarak Burcu Özberk ile başrolünde oynadığı Kanal D’nin Afili Aşk dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Oyuncunun yeni bir dizi projesi olduğu öğrenildi. Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'un ismi TRT’nin yeni dizisi Teşkilat ile anılıyor...

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre, yapımcılığını TİMS&B’nin üstlendiği ve TRT1 için çekilecek olan Teşkilat isimli dizi için Çağlar Ertuğrul ile konuşuluyor.

Oyuncunun ne yanıt vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Hem dram hem de romantik komedide başarılı bir grafik çizen oyuncunun yeni karakteri de heyecanla bekleniyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademi 35 Buçuk ve 3 M.O.T.A özel oyunculuk okullarında oyunculuk eğitimi alan Çağlar Ertuğrul; 2012 yılında rol aldığı Benim İçin Üzülme dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Medcezir, Beyaz Karanfil, Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler dizilerinde rol alan Çağlar Ertuğrul, Biz Size Döneriz, Dağ 2, Dağ ve Bana Masal Anlatma filmleri ile sinema dünyasında da adından söz ettirmiştir.

Ünlü oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat verdi.