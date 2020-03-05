Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan sevgilisiyle aşk pozu

Güzel havanın tadını çıkaran çift, "Hava çok güzel. Biz de sahil boyunca biraz yürümek istedik" dedi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademi 35 Buçuk ve 3 M.O.T.A özel oyunculuk okullarında oyunculuk eğitimi alan Çağlar Ertuğrul; 2012 yılında rol aldığı Benim İçin Üzülme dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Medcezir, Beyaz Karanfil, Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler dizilerinde rol alan Çağlar Ertuğrul, Biz Size Döneriz, Dağ 2, Dağ ve Bana Masal Anlatma filmleri ile sinema dünyasında da adından söz ettirmiştir.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, 1,87 metre boyunda, 81 kilo ve Akrep burcudur.

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı tiyatro oyunları:

– Romeo ve Juliet

– Yobaz

– Kaos Teorileri

– Leş

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Kerem Yiğiter) (TV Dizisi)

2018 – Yanımda Kal (Emir) (Sinema Filmi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Doktor Onay) (Sinema Filmi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yiğit) (TV Dizisi)

2016 – Dağ 2 (Oğuz) (Sinema Filmi)

2016 – Biz Size Döneriz (Akın) (Sinema Filmi)

2014 – Beyaz Karanfil (Başar) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Yusuf) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Kaptan) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Erdil)(Sinema Filmi)

2012 – Dağ (Oğuz) (Sinema Filmi)

2012 – 2014 – Benim İçin Üzülme (Sinan) (TV Dizisi)