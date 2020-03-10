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  3. Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan duygusal veda mesajı

Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan duygusal veda mesajı

Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan duygusal veda mesajı

Afili Aşk dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Çağlar Ertuğrul, finale yaklaşırken duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

Kanal D ekranında izleyicilerle buluşan Afili Aşk dizisinin final yapmasına son iki bölümü kaldı. Sette ise çekimler tamamlandı.

DUYGUSAL VEDA

Dizide Kerem karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, dizinin son çekilen sahnesinin ardından paylaşımda bulundu. Ekip arkadaşları ile birlikte selfie çeken oyuncu, “Dizinin en fazla sahnesinin geçtiği mekanda, Kerem odada son sahnemizi çektik” diye yazdı. Mesajın sonuna ağlayan surat emojisi koyan oyuncu, hayranlarını da üzdü.


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