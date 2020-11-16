Afili Aşk'ın Ceyda'sı Zeynep Tuğçe Bayat Kuruluş Osman kadrosunda

Afili Aşk’ın Ceyda'sı Zeynep Tuğçe Bayat Kuruluş Osman kadrosuna katılıyor. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey’le birlikte obaya gelerek dengelerin değişmesine neden olacak.

2009 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Bayat, Gönülçelen dizisindeki Nevra karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yeşim karakteriyle Ah Neriman ve sonrasında Çilek Kokusu’nda rol alan oyuncu, Gonca karakteri ile hafızalara kazındı.

Seviyor Sevmiyor dizisinde Buket ve son olarak da Afili Aşk’ta Ceyda olarak izlediğimiz oyuncu artık Kuruluş Osman’da seyircisiyle buluşacak.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34'üncü bölümüyle ekrana gelecek.

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun’un obaya gelişi, Hazal Hatun’u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan’ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdi ne planlıyor? Nikola’nun Söğüt’e baskın planına kim dur diyecek?