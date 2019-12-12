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  3. Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa doğum günü kutladım

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa doğum günü kutladım

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten şaşkınlık yaratan itiraf: İlk defa doğum günü kutladım

Oyuncu Burcu Özberk, bugün 30 yaşına bastı. Dün akşam da arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Özberk, ilginç bir itirafta bulundu.

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk, dün akşam dizideki partneri Çağlar Ertuğrul, yakın arkadaşı Hande Erçel ve yakın arkadaş grubun yer aldığı bir etkinlikle doğum gününü kutladı.

'İLK DEFA DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLADIM'

Parti çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Özberk, ilk kez doğum gününü kutladığını şu sözleriyle dile getirdi: "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım. 30.yaş günümü kutluyorum ben dedim."

Ayrıca Burcu Özberk, doğum gününde en anlamlı hediyeyi de ‘Burcu Özberk Fan Club’tan aldığını dile getirdi.


'İlk defa doğum günü kutladım'
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