Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk güçlü kadın rolüne çok yakışacak!

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile tanıdığımız Burcu Özberk bu sefer çok farklı bir proje ile izleycisinin karşısına çıkacak. Burcu Özberk güçlü kadın rolüne çok yakışacak. Bir dram projesinde güçlü kadın rolüne imza atmaya hazırlanan oyuncu, Ayşegül karakteri ile dikkatleri üzerine çekecek.

Ailesi olmayan çocukların sığındığı Ali Kaan Çocuk Evi’nin tek amacı onlara bir yuva bulmak… Burcu Özberk ise kızların çaresiz kaldıklarında imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül olarak Kimsesizler dizisinde başrolde bulunuyor.

Ayşegül güçlü birisi. Merhametli, bilgili, ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, çok sevgi dolu, çok güler yüzlü, aynı zamanda pratik zekalı bir kadın… Burcu Özberk’e de böyle bir karaktere hayat vermek çok iyi gelecek.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi. Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.