  • $7,9411
  • 9,3335
  • 484.542
  • 1148.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!
08 Ekim 2020 Perşembe 14:46 | Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk'in estetiksiz haliyle şoke etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk eski hali görenleri şaşkına çevirdi.

Afili Aşk dizisinde yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Burcu Özberk'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi. Burcu Özberk, yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarıyla şoke etti. Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki hali ise şimdiki halinden oldukça farklı.

İşte, Burcu Özberk'in eski hali..

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştir

AKINCI TİHA'nın uçuş denemeleri devam ediyor... Yüksek irtifa testi başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı

Abant sonbahar renkleriyle misafirlerini bekliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.