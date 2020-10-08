Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Afili Aşk dizisinde yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Burcu Özberk'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi. Burcu Özberk, yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarıyla şoke etti. Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki hali ise şimdiki halinden oldukça farklı.

İşte, Burcu Özberk'in eski hali..