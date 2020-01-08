Afili Aşk neden yok? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman, 29. bölüm fragmanı yayında mı?

Afili Aşk neden yok? sorusu arama motorunda dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında Afili Aşk yer alıyor. Yeni yıl tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi. 8 Ocak Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Afili Aşk yeni bölüm ne zaman, 29. bölüm fragmanı yayında mı? sorusunun aynıtı haberimizde..

AFİLİ AŞK NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisi 29. yeni bölümüyle 15 Ocak Çarşamba akşamı ekranlarda olacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in aileleri arasında büyük bir kriz çıkıyor. Geçmişte yaşananların ortaya çıkmasıyla Rıza, artık Yiğiter'lerle görüşmeme kararı alıyor. Bu karar üzerine eve dönen Ayşe, Kerem'in kılıktan kılığa girmesine neden oluyor. Ayşe'yi görebilmek için her yolu deneyen Kerem, bu defa Volkan'ı da yanına alarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor.