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  3. Afili Aşk final yaptı, Çağlar Ertuğrul kendini ev temizliğine verdi!

Afili Aşk final yaptı, Çağlar Ertuğrul kendini ev temizliğine verdi!

Afili Aşk final yaptı, Çağlar Ertuğrul kendini ev temizliğine verdi!

Geçen günlerde Afili Aşk dizisi final yapan oyuncu Çağlar Ertuğrul, koronavirüs sebebiyle evde kendini karantinaya aldı.

Karantina günlerinde geçirdiği vakti keyifli hale getirmeye çalışan Ertuğrul, ütü yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bir yandan ütü, bir yandan spor yapan Çağlar Ertuğrul, "Bir haftadır evdeyim, kendimi karantinaya aldım. Toplum sağlığı için evde kal. Bu virüsü beraber yenmeye ben de varım. Ütülenecek kıyafetlerinizi gönderebilirsiniz” diyerek espri yaptı.

Öte yandan Ertuğrul, paylaşımına "Yetkililer diyor ki; temas riskini aza indir, evinde kal ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştır! Bu ciddi zamanlarda herkese sağlık ve bol sabır diliyorum" notunu düştü.


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