Afili Aşk dizisinden flaş karar! Fenomen dizinin ipi çekildi

Kanal D’nin sevilen dizilerinden Afili Aşk için şoke eden bir karar alındı. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrol oynadığı dizide senaryo konusunda savrulmalar yaşanmış ve dizinin yeniden ilgi görmesi için her şey yapılmıştı. Kanal D önce Çarşamba’dan Cumartesi’ye, sonra da Perşembe gününe alarak diziyi sürdürmek için elinden geleni yapmıştı.

AFİLİ AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ancak dizinin 36.bölümünün çok düşük reytingler alması artık final kararı verilmesi için son damla oldu. Afili Aşk’ın ekran macerasının 38.bölümle birlikte sona ermesi kararı alındı.