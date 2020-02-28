Afili Aşk dizisinde şaşırtan değişiklik! Hizmetçiler dizisi Afili Aşk'ı gününden etti

Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı fenomen dizi Afili Aşk, ikinci kez gün değişikliğine gitti. Afili Aşk dizisi artık cumartesi günleri ekranlarda olmayacak.

PEKİ AFİLİ AŞK HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk, bundan böyle perşembe günleri ekranlarda olacak. Afili Aşk'ın gün değişikliğine ise Hizmetçiler dizisi neden oldu. Afili Aşk'ın gününü alan Hizmetçiler, 7 Mart itibariyle ekranda olacak.

AFİLİ AŞK DİZİSİ KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.