Afili Aşk 36. son bölüm izleme linki! Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 5 Mart Perşembe günü yayınlanan 36. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin 36. bölümünde Kerem’in vereceği karar heyecanla beklenirken Ayşe hayal kırıklığına uğrar. Fakat Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Haberimiz içerisinden Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



AFİLİ AŞK 36. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AFİLİ AŞK 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?

AFİLİ AŞK 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)