Afili Aşk 35. son bölüm izleme linki! Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin vazgeçilmez dizisi Afili Aşk 22 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin 35. bölümünde Ayşe Kerem’i kaybetme korkusu yaşıyor. Hastanedeki yas ortamı Kerem’in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Haberimiz içerisinden Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

AFİLİ AŞK 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem’in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin’e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir.

Ayşe ise Kerem’i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem’in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Ayşe de Kerem için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bu o kadar kolay gözükmemektedir.

Ceyda ve Yelda çoktan kendi planlarını uygulamaya geçmiştir. Ayşe ve Ceyda kıran kırana bir düelloya girer. Kerem bir karar vermek zorundadır. Yeni hayatında Ayşe’yle mi yoksa Ceyda’yla mı devam edecektir?

AFİLİ AŞK 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)