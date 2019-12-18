Afili Aşk 27. son bölüm izleme linki! Afili Aşk 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi arasında yer alıyor. Afili Aşk yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi tarzındaki dizi izleyenleri eğlendirmeyi başarıyor. Dizinin son bölümünde Kerem ve Volkan kızlara evlenme teklifi yapmak üzere plan yaparlar fakat Ayşe ve Gonca bu durumdan şüphelenirler. Kendisini bir anda hastanede bulan Kerem’i bekleyen sürpriz durumu daha da kötü hale getirecektir. Peki, Afili Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı

AFİLİ AŞK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

AFİLİ AŞK 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüz yıllardır süregelen kadın erkek arasındaki çatışma Kerem ve Ayşe'yi de karşı karşıya getirir.

Bekarlığa veda partisinden sonra ikili arasında başlayan inatlaşma büyür ve bütün şirketin dahil olduğu büyük bir düelloya dönüşür. Evlendikten sonra “kadınlar ne ister, erkekler ne ister” sorularının listeleri şirketteki kadın ve erkek çalışanlara sunulur. Bu mücadelenin kazananı kim olacak Ayşe mi, yoksa Kerem mi?

Bütün bu zorlu günün ardından Kerem, Ayşe’nin içinde ukde kalan evlilik teklifi için yeni sürprizler hazırlamaya başlar. Bugüne kadar evlilik teklifinde pek başarılı olamayan Kerem, bu sefer bu planları gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?

İki aşık her şeyi yoluna koyduklarını düşünürken Melahat’ın ilaçlarını ihmal etmesiyle tekrar kafası gidip gelmeye başlar. Sahte evliliği bilen Melahat, etrafta ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibi dolaşmaktadır.

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)