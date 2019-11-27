Afili Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 24. son bölümde neler oldu?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Son bölümde Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Peki, Afili Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

AFİLİ AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

AFİLİ AŞK 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)