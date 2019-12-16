Metin Hara'nın başı dertte! İş yeri mühürlendi, 6 ay hapsi isteniyor

Adriana Lima ile yaşadığı aşk sonrası tüm Türkiye'ye adını duyuran Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisini doktor ilan edince ihbar edildi. 6 ay hapsi istenen Hara'nın iş yeri de mühürlendi.

'KİTAPLARIMDAKİ FELSEFEYİ ANLATIYORUM'

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.